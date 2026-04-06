Festival del Burro 2026: el cambio climático se impuso en el evento que premió el ingenio en Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de San Antero.

Montería

En San Antero, zona costera de Córdoba, se realizó la versión XXXVI del Festival del Burro, un evento que reúne a propios y visitantes año tras año en época de Semana Santa y, además, premia el ingenio de quienes participan en el concurso del mejor disfraz de burro.

El evento dejó ver que la cultura costeña le da la vuelta a momentos críticos como las recientes inundaciones que dejaron a miles de familias damnificadas. En ese sentido, los primeros puestos fueron para el “burro con efectos del cambio climático” y el segundo lugar fue ocupado por el “burro damnificado”.

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Según la premiación, el primer lugar se llevó 10 millones de pesos, mientras que el segundo obtuvo 7 millones de pesos.

Burro con efectos del cambio climático. Foto: cortesía. Ampliar Burro con efectos del cambio climático. Foto: cortesía. Cerrar

Tercer, cuarto y quinto lugar:

El tercer lugar del mejor disfraz de burro fue para el inspirado en el “Cardenal de San Antero”, el cuarto fue para el “Lamento de un Pueblo” y el quinto fue para “Burrá”, haciendo referencia a la cuestionada empresa Urrá.

El tercer lugar recibió un premio de 5 millones de pesos, el cuarto de 3 millones pesos y el quinto de un millón de pesos.

“A través de cada puesta en escena, nuestros burros se convirtieron en el reflejo de la realidad, abordando temas sociales, ambientales y culturales con un toque único de sátira. Desde el cambio climático hasta situaciones que han marcado a nuestro departamento; cada disfraz fue muestra de expresión, identidad y conciencia colectiva”, resaltó la administración municipal de San Antero.