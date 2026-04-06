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Exfiscal Carrasquilla alerta sobre riesgos de resolución que beneficia a 23 cabecillas en Antioquia

En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Claudia Carrasquilla, actual concejal de Medellín y exfiscal delegada contra el crimen organizado, expresó su profunda preocupación por la decisión de levantar las órdenes de captura a 23 cabecillas de la delincuencia organizada en la región.

Carraquilla, quien en su momento logró la captura de figuras como Freyner Alfonso Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre‘, y otros integrantes de la ‘Oficina de Envigado’, calificó la situación de “lamentable” bajo el pretexto de la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro.

La exfiscal criticó la Resolución 0072 del 27 de marzo, emitida por la fiscal General de la Nación, que dispone el levantamiento de estas órdenes. Según Carrasquilla, siete de los 23 cabecillas ya se encuentran en libertad por cumplir sus penas y 17 están condenados, lo que, a su juicio, les impediría acceder a beneficios de sometimiento a la justicia, violando la Constitución de 91 y la Ley 2272 de 2022.

Entre los mencionados de la lista se encuentra Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido por el alias El Montañero, con condena por homicidio agravado, y Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber, condenado por concierto para delinquir y financiación de grupos terroristas.

Carrasquilla también denunció que la reforma laboral, en su artículo 19, ha introducido un “mico” que permite la redención de pena a razón de tres días de trabajo por uno de condena. Además, afirmó que los delincuentes están solicitando que el tiempo en esas mesas de diálogos sociojurídicos sea reconocido como trabajo. Mencionó que alias ‘Carlos Pesebre‘, por ejemplo, está pidiendo su libertad bajo ese argumento.

Podría estar “cocinando” que ejerzan control sobre la población para incidir en las votaciones

En medio del contexto electoral por las presidenciales de 2026, la exfiscal Carrasquilla afirmó que las estructuras criminales tienen control territorial y que la resolución, al permitirles moverse por el área metropolitana, Bogotá y Rionegro, podría estar “cocinando” que ejerzan control sobre la población para incidir en las votaciones a favor del candidato oficial de la izquierda, Iván Cepeda.

Por último, la exfiscal advirtió que esta situación pone en riesgo a fiscales, exfiscales, policía judicial, abogados e incluso jueces, quienes se oponen a estos beneficios.

Escuche la entrevista en Dos Puntos de Caracol Radio:

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