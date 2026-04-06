Cosmética a otro nivel en Okobo: el laboratorio que une ciencia, tradición e innovación botánica

Colombia

En la ciudad de Ibagué, Tolima, se encuentra ubicado Okobo, un laboratorio de cosmética botánica que ha sido reconocido por ser el primero del departamento en ser certificado por el INVIMA. A su vez, este cuenta con el ‘sello verde’, otorgado por Cortolima y el Ministerio del Medio Ambiente.

En ese sentido, este laboratorio tolimense se enfoca en el desarrollo de productos naturales de alto desempeño, que son elaborados a partir de materias primas provenientes de campesinos del Cañón del Combeima y otras regiones del Tolima, promoviendo así el desarrollo local y la sostenibilidad.

Asimismo, en más de dos años, Okobo ha impactado a más de 30.000 clientes en todo Colombia, consolidándose como una marca en crecimiento dentro del sector cosmético, por lo que actualmente trabaja en el fortalecimiento de su posicionamiento regional, el reconocimiento de su laboratorio como referente en innovación botánica y la expansión hacia mercados internacionales, proyectando llevar el valor de la biodiversidad colombiana a otros países.

Esta empresa, creada y liderada por mujeres, tiene un portafolio de más de 20 productos diferentes, entre los que se destaca su tónico capilar, el champú y acondicionador sólido, el óleo hidratante capilar y el jabón sólido de alta calidad, que se destacan por ser aliados en búsqueda constante de bienestar y belleza con productos naturales.

¿Cómo adquirir productos de Okobo?

El laboratorio Okobo cuenta con diferentes canales de distribución, entre los que se encuentra su línea de WhatsApp 57+ 301 645 0420, su correo electrónico ventas.jaquinyboaz@gmail.com o por el sitio web okobo.co. También puede contactarse a través de sus redes sociales. En Facebook puede encontrar el laboratorio como Okobo Cosmética Botánica y en Instagram como @okobocosmetica.