Con talleres pedagógicos, niños de Medellín aprendieron sobre la prevención de minas antipersonal

Medellín, Antioquia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el pasado 4 de abril, el Museo Casa de la Memoria, en articulación con la Séptima División del Ejército Nacional y la Cruz Roja Colombiana, realizó una jornada de talleres pedagógicos dirigida a niñas, niños y jóvenes de instituciones educativas. A través de metodologías didácticas y cercanas, los participantes aprendieron sobre la prevención de riesgos asociados a las minas antipersonal y a los artefactos explosivos improvisados presentes en distintas zonas rurales de Colombia.

Durante esta fecha de dignificación, que se conmemora desde 2005 y fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representantes de la Séptima División del Ejército resaltaron el carácter preventivo y humanitario de estas actividades. Asimismo, destacaron que la educación temprana es una de las herramientas más efectivas para evitar accidentes en territorios donde estos artefactos continúan representando un riesgo para las comunidades.

El director del Museo Casa de la Memoria, Luis Eduardo Vieco Maya, señaló:

“El Museo Casa de la Memoria quiere manifestarse en contra de las minas antipersonal. De cada 10 víctimas de este flagelo, dos son niños. El museo alza su voz de rechazo frente a estos hechos victimizantes y reafirma su compromiso de resistir y denunciar lo que significan estas minas para la comunidad, no solo de Medellín, sino también de Antioquia y de Colombia”.

Educación temprana sobre hechos victimizantes

Los talleres contaron con la participación de 254 estudiantes de la capital antioqueña. Se utilizaron títeres, narrativas teatrales y ejercicios participativos, lo que permitió a los menores identificar señales de alerta, objetos sospechosos y comportamientos seguros frente a posibles artefactos explosivos. Esto con el objetivo de fortalecer la autoprotección en contextos rurales y de movilidad.

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A través de historias adaptadas a los diferentes rangos etarios, los estudiantes reconocieron rutas seguras, prácticas de cuidado y los pasos a seguir ante una eventual situación de riesgo.

Una fecha que dignifica a las víctimas

De acuerdo con el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal, desde 1990 hasta la fecha se registran 12.673 víctimas de este fenómeno en el país, de las cuales más de 1.300 son menores de edad.

Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre los sobrevivientes, 3.430 han sufrido afectaciones físicas. Antioquia concentra el 21,95 % de las personas heridas, lo que la ubica como uno de los departamentos más afectados por este fenómeno.