Carta de comunidades campesinas alerta sobre preocupación de seguridad en zona rural de Tuluá

Autoridades en Tuluá, Valle del Cauca, investigan las condiciones de seguridad en la zona rural del municipio, donde se estarían presentando confrontaciones entre las disidencias Adán Izquierdo y el frente 57, según denuncias de la comunidad.

La situación salió a la luz a través de una carta en la que campesinos hacen un llamado urgente a entidades del Estado y a organismos de derechos humanos, solicitando atención frente a la problemática de orden público y pidiendo garantías para la protección de sus vidas.

El documento, cuya veracidad está siendo verificada por las autoridades, fue dirigido a la Alcaldía de Tuluá, la Personería Municipal, la Gobernación del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional, el Gobierno Nacional de Colombia y otras entidades garantes de derechos humanos.

En la carta, los campesinos expresan su preocupación por las constantes situaciones de violencia que, según indican, incluyen asesinatos presuntamente cometidos por grupos armados. Esta situación ha generado temor, incertidumbre y solicitud de protección y presencia de la fuerza pública en las comunidades rurales.

“Hoy elevamos un llamado urgente solicitando el apoyo de todas las entidades del Estado y organismos de derechos humanos, ante esta difícil situación que afecta a los diferentes corregimientos y veredas de nuestra región. Observamos con preocupación el abandono institucional y la escasa presencia de la fuerza pública, lo que ha permitido que la violencia continúe, cobrando vidas y provocando desplazamiento forzado en numerosas familias campesinas”, dice la carta.

Asimismo, las comunidades solicitan la implementación de medidas urgentes que garanticen la protección de la vida, la seguridad y la dignidad de los habitantes del sector rural.

Frente a esta denuncia, la Alcaldía de Tuluá se pronunció a través del secretario de Gobierno, Martín Hincapié, quien señaló que no se desconoce la presencia de las disidencias Adán Izquierdo y el frente 57 en la zona rural del municipio, lo que podría estar generando la zozobra manifestada por las comunidades.

“Hasta ahora estamos verificando su autenticidad, sin embargo, los hechos que describen allí no son ajenos a la realidad de lo que se ha venido presentando, una serie de muertes sucesivas desde el año anterior”, precisó Hincapié.

El funcionario indicó que el Ejército ha mantenido presencia permanente en zonas de media y alta montaña. Sin embargo, explicó que los grupos armados han cambiado sus formas de operación, evitando confrontaciones directas con la fuerza pública.

“Ya ellos no hacen confrontación abierta, sino que operan en grupos pequeños, inclusive a veces por lo regular no uniformados y se desplazan fácilmente y se camuflan dentro de la comunidad”, explicó Martín Hincapié.

El secretario también reconoció que existe instrumentalización de las comunidades por parte de los actores armados, lo que agrava la situación en el territorio.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional, pese a reconocer el trabajo del Batallón de Montaña No. 10 y de la fuerza pública en sectores como La Marina y Barragán. No obstante, advirtió que estas acciones resultan insuficientes frente a la dinámica del conflicto.

“mientras un pelotón está por un lado por el otro salen los bandidos que, no buscan confrontación con la fuerza pública”, recalcó el secretario de Gobierno de Tuluá.