Alerta en Tuluá por hurto de más de 100 cilindros de gas

El hecho se registró en zona rural del municipio de Tuluá, entre los corregimientos de La Marina y La Moralia, donde hombres armados interceptaron un vehículo que transportaba 108 cilindros de gas completamente cargados.

De acuerdo con la información entregada por los conductores, quienes lograron llegar al casco urbano de Tuluá para denunciar lo ocurrido, el vehículo fue abordado por los delincuentes en medio del trayecto.

Tras conocerse el robo, tanto la Policía como el Ejército se mantienen en máxima alerta y adelantan operativos de rastreo para ubicar el vehículo y recuperar los cilindros.

Las autoridades, además, hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información que permita dar con el paradero de los responsables y evitar que estos elementos sean utilizados para atacar a la fuerza pública o generar alteraciones del orden público.