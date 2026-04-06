Cuatro capturados dejó intervención policial contra el microtráfico en Don Matías

Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con unidades del Ejército Nacional, intervinieron zona rural del corregimiento Río Grande y en el casco urbano del municipio de Don Matías, dejando cuatro capturados a disposición de las autoridades competentes.

Alias “José”, “Tira” y “Memo” serían los responsables del control territorial y la distribución de estupefacientes tanto en la vereda Río Grande como en el casco urbano de Don Matías. Asimismo, registraban antecedentes judiciales en los que el delito de tráfico de estupefacientes se presentaba de manera reiterada.

Durante las diligencias realizadas, también se consiguió ejecutar la orden judicial contra alias “Felo” o “Pipe”, quien era solicitado por la autoridad competente por el delito de acceso carnal abusivo agravado contra un menor de 14 años.

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En el operativo se incautaron 1.000 gramos de sustancias estupefacientes —entre ellas base de coca, clorhidrato de cocaína y marihuana—, además de un teléfono celular, un radio de comunicación y 248.000 pesos en efectivo. Todos estos elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.