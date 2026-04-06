Suboficial retirado del Ejército es condenado por torturar a su hijastro en Medellín

Medellín

El sargento retirado del Ejército, Richard Antonio Pérez, fue sentenciado a 15 años y 4 meses de prisión por el delito de tortura agravada durante la etapa del juicio oral, por un juez penal del circuito especializado de Medellín.

Según la Fiscalía, el exmilitar llevó a su hijastro de cinco años a un hospital de la capital antioqueña sin signos vitales aduciendo que había tenido vómito severo. El diagnóstico de Medicina Legal indica que el infante falleció por traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones. Esto, por una golpiza que el exmilitar le habría propinado horas antes de llevarlo al centro médico.

“Así mismo, se demostró que el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada clínicamente, así como lesiones que se presentaron minutos antes del fallecimiento y otras antiguas, con signos de desnutrición”, agregó la Fiscalía en un comunicado.

La investigación también indica que el reciente sentenciado en el 2013 se llevó a la víctima para el departamento del Meta sin permiso de la madre, quien durante tres años trató de recuperarlo.

“También se evidenció que desde octubre de 2015 la víctima permaneció encerrada en una vivienda del centro de Medellín sin ningún cuidador y se encontraba desescolarizado, impidiéndole tener contacto con otros menores de edad”, agregó el ente investigador.

Durante el 2015, el menor estuvo encerrado en una habitación en Medellín sin el cuidado de una persona, desescolarizado y sin contacto con otros menores de edad.

Finalmente, se recordó que en el 2019 el suboficial retirado ya había sido sentenciado a 33 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado con dolo eventual por el mismo hecho.