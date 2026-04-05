Tres muertes en accidentes de tránsito en vías del Atlántico durante Semana Santa

Tres muertos y varios heridos se presentaron esta Semana Santa por varios accidentes de tránsito en las vías del departamento del Atlántico.

Dos muertos en Soledad

Dos personas perdieron la vida luego que una moto arrollara a un adulto mayor en la calle 30 frente al colegio INEM, en Soledad.

El adulto mayor fue identificado como Wilfram De Jesús Martínez, de 68 años, y posteriormente en un centro asistencial perdió la vida Daniel Isaac Moreno Ramos, de 23 años, quien era el conductor de la moto. Este accidente se registró el pasado viernes.

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Accidente en la vía Oriental

Mientras tanto, en la vía Oriental a la altura de Ponedera y Campo De la Cruz, hubo una persona muerta y otro herido tras un accidente de tránsito entre dos motocicletas.

Y a la altura de Pital de Megua se registró otro accidente, pero solo un lesionado.

¿Cuántos vehículos se movilizaron en las vías del Atlántico?

Más de 270.000 vehículos se movilizaron en las principales vías del departamento del Atlántico durante esta Semana Santa.

La Policía Nacional en el departamento de Atlántico dispuso de un amplio dispositivo de seguridad, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte y la campaña “No más Excusas en la Vía”