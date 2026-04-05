Cinco muertos en Semana Santa en Cúcuta y el área metropolitana

Cúcuta

La Semana Santa en Cúcuta y el área metropolitana dejó cinco persoas asesinadas en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Los hechos que bajo la modalidad del sicariato se presentaron en Cúcuta, y el municipio de El Zulia según el reporte judicial.

El comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “estamos analizando con un grupo de policía judicial antecedentes de las víctimas y móviles al momento de los hechos para determinar las líneas de investigación sobre cada uno de los casos”.

Preciso que una comisión judicial analiza la grave problemática de inseguridad en el municipio de El Zulia para poder entrar a realizar una intervención más profunda sobre esa municipalidad.

La inseguridad que manifiesta la ciudadanía esta asociada a los brotes de violencia derivados de las acciones de sicariato que ocurren a cualquier hora del día en esta zona del país.