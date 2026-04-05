Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 abr 2026 Actualizado 02:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Cinco muertos en Semana Santa en Cúcuta y el área metropolitana

Autoridades investigan móviles de los hechos violentos

Imagen de referencia de escena del crimen. I Foto: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images.

Imagen de referencia de escena del crimen. I Foto: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images. / Long Visual Press

Imagen de referencia de escena del crimen. I Foto: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images.

Cúcuta

La Semana Santa en Cúcuta y el área metropolitana dejó cinco persoas asesinadas en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Los hechos que bajo la modalidad del sicariato se presentaron en Cúcuta, y el municipio de El Zulia según el reporte judicial.

El comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “estamos analizando con un grupo de policía judicial antecedentes de las víctimas y móviles al momento de los hechos para determinar las líneas de investigación sobre cada uno de los casos”.

Preciso que una comisión judicial analiza la grave problemática de inseguridad en el municipio de El Zulia para poder entrar a realizar una intervención más profunda sobre esa municipalidad.

La inseguridad que manifiesta la ciudadanía esta asociada a los brotes de violencia derivados de las acciones de sicariato que ocurren a cualquier hora del día en esta zona del país.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir