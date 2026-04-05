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06 abr 2026 Actualizado 01:47

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Fútbol

Linda Caicedo dice presente en la victoria del Real Madrid

El Real Madrid vence al Madrid en la fecha 25 de la Liga F.

FUENLABRADA, SPAIN - APRIL 05: Linda Caicedo player of Real Madrid scoring 1-0 during the finetwork Liga F match between Madrid CFF and Real Madrid Femenino Estadio Fernando Torres on April 05, 2026 in Fuenlabrada, Spain. (Photo by Jesus Troyano/Real Madrid via Getty Images)

FUENLABRADA, SPAIN - APRIL 05: Linda Caicedo player of Real Madrid scoring 1-0 during the finetwork Liga F match between Madrid CFF and Real Madrid Femenino Estadio Fernando Torres on April 05, 2026 in Fuenlabrada, Spain. (Photo by Jesus Troyano/Real Madrid via Getty Images) / Jesus Troyano

FUENLABRADA, SPAIN - APRIL 05: Linda Caicedo player of Real Madrid scoring 1-0 during the finetwork Liga F match between Madrid CFF and Real Madrid Femenino Estadio Fernando Torres on April 05, 2026 in Fuenlabrada, Spain. (Photo by Jesus Troyano/Real Madrid via Getty Images)

Linda Caicedo volvió a ser determinante en el fútbol europeo, siendo pieza clave en la victoria del Real Madrid Femenino en un partido disputado y de alta intensidad en el frente ofensivo.

La atacante colombiana abrió el marcador al minuto 48’, tras una gran acción individual en la que desbordó por banda y definió con un remate colocado al palo, imposible para la portera rival. Un gol que rompió el equilibrio del encuentro y encaminó el triunfo del conjunto Merengue, que supo aprovechar ese impulso en la segunda mitad.

El compromiso se mantuvo cerrado durante varios tramos, con ambos equipos buscando protagonismo en ataque, pero fue el Real Madrid quien logró capitalizar mejor sus oportunidades. Ya en el minuto 78′ Sara Däbritz sentenció el partido, asegurando los tres puntos para el equipo español.

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Más allá del resultado, la actuación de Linda Caicedo vuelve a destacar por su impacto directo en el juego. Con este tanto, la colombiana alcanzó los 70 goles como profesional, consolidando una carrera en constante ascenso. Además, llegó a 34 anotaciones con la camiseta del Real Madrid, cifra que resalta aún más si se tiene en cuenta que lo ha logrado en apenas 120 partidos.

Linda continúa reafirmando su importancia tanto en su club como en el panorama internacional, siendo una de las grandes figuras del fútbol femenino colombiano y una jugadora llamada a seguir marcando diferencia en los escenarios más exigentes.

Así fue el gol de Linda

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