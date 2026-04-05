Mujer hallada muerta en Simón Bolívar se había separado hace dos semanas: tenía cuatro hijos

Hacia Magdalena y La Guajira se extiende la búsqueda del sospecho del crimen de la mujer cuyo cuerpo fue hallado al interior de un taxi abandonado en Simón Bolívar.

Se trata de Erick Jair De Alba Conde, de 43 años, quien es la pareja sentimental de Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años cuyo cuerpo sin vida con evidentes signos de violencia fue hallado en un taxi en la madrugada del pasado viernes santo. Cámaras de seguridad muestran cómo el hombre sale del vehículo con unas maletas.

Arlen Ortiz Mendoza, hermana de Evilena, relató que desde hace dos semanas no convivían y tenían cuatro hijos, entre ellos, dos menores que se fueron con la mujer a la vivienda de su madre en Soledad

“Entonces, cuando ellos vivieron, él la maltrataba, pero no físicamente, sino verbalmente o psicológicamente. Así la maltrataba”, manifestó.

Policía adelanta la investigación

Mientras tanto, la Policía investiga si el hombre huyó hacia Magdalena y La Guajira puesto que a pocos metros en donde abandonó el taxi que era de su propiedad pasan los buses interdepartamentales en el boulevard de Simón Bolívar.

Según se conoció, la mujer estaba desaparecida desde el pasado miércoles y que era constante las discusiones con su pareja sentimental.

La Red de Mujeres reveló que ya son 22 las mujeres asesinadas en el departamento en lo que va del año, de los cuales 10 han sido feminicidios.