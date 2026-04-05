Lucas González, listo para su debut en Copa Libertadores: “Sabemos cómo enfrentarlo”

Deportes Tolima logró igualar 2-2 frente a Independiente Santa Fe, en un partido intenso y cambiante. Los encargados de marcar para el conjunto Vinotinto y Oro fueron Jersson González, al minuto 5, y Juan Pablo Torres, al 74’; mientras que para el equipo capitalino anotaron Hugo Rodallega, al 19’, y Omar Fernández, al 40’.

En rueda de prensa, el técnico Lucas González analizó el rendimiento de su equipo y destacó la importancia de mantener una base titular constante.

“Lógicamente, la ventaja de que te jueguen los mismos jugadores varios partidos es que se empiezan a entender mejor. Veníamos de dos partidos con un nivel bastante alto. Ahora todos queremos ver ese nivel cada vez que jugamos, más aquí de local, pero no es fácil. El equipo contrario también juega y este equipo nos va a representar a todos en Copa Libertadores, hoy puso lo mejor que tenía disponible, así que es normal que te compliquen”.

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El entrenador también se refirió al desgaste físico de sus dirigidos durante el compromiso y a la gestión desde el banco.

“A lo largo del partido sentía a los chicos un poquito cansados, pero la situación la hemos ido sacando bastante bien y los jugadores lo han hecho de buena manera. No teníamos mucho para cambiar, la idea era darle descanso a varios en la segunda parte”.

Asimismo, González explicó cómo toma decisiones en pleno partido junto a sus jugadores.

“Yo soy un entrenador que decide en conjunto con los chicos, los escucho mucho. En el entretiempo les dije a cuatro jugadores que tenían 15 minutos para empatar o si no iban a salir. Al final no hicimos los cambios que teníamos pensados porque queríamos ganarlo, y ellos mismos te dicen: “Profe, déjeme que lo podemos ganar”. Desafortunadamente, no lo logramos, pero conseguimos el empate”.

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Finalmente, el técnico proyectó lo que será el debut en la Copa Libertadores frente a Universitario de Deportes. “Va a ser un partido que, desde lo táctico, sabemos cómo enfrentarlo. Ya hemos jugado contra equipos con línea de tres y carrileros. Ahora recuperaremos a los jugadores y afinaremos el plan. Estoy seguro de que el martes estaremos listos para competir e intentar ganar”.