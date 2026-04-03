Médicos del Minnesota United califican de “grave” el historial clínico de James Rodríguez: esto pasó

Médicos de Minnesota califican como “grave” el historial clínico de James, según la prensa de USA. (Photo by Jeremy Olson/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Jeremy Olson/ISI Photos

La situación médica de James Rodríguez está siendo monitoreada, luego de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitiera un comunicado anunciando que el jugador fue hospitalizado el día siguiente al partido amistoso ante Francia, debido a "un cuadro de deshidratación severa“.

Asimismo se aclaró que dicho problema obedecía a una "afección médica de origen no deportivo“, dejando de lado especulaciones respecto a los problemas musculares sufridos recientemente y que le han impedido jugar con normalidad esta temporada.

Al final del texto se lee que James “indica una evolución favorable y una mejoría constante”, motivo por el cual fue dado de alta al cumplirse las 72 horas de hospitalización.

Médicos de Minnesota califican como “grave” el historial clínico de James Rodríguez

Frente a toda esta situación, la prensa norteamericana ha informado que el estado de salud de James Rodríguez es de especial cuidado, teniendo en cuenta que los médicos consideraron como”grave" el historial clínico del cucuteño.

“Los Loons informaron el viernes que un médico del equipo revisó el historial clínico de Rodríguez y lo consideró ‘grave’. Rodríguez fue dado de alta del hospital el miércoles y se está recuperando en su residencia en Minnesota”, detalló el medio ‘TwinCities’ en su portal web.

Así las cosas, el volante de 34 años se pierde el duelo de este sábado 4 de abril frente a Los Angeles Galaxy y es duda para enfrentar al San Diego FC (11 de abril).

¿Qué dijo el DT del Minnesota United sobre el estado de salud de James Rodríguez?

Durante la rueda de prensa previa al partido Minnesota United vs LA Galaxy, el entrenador Cameron Knowles se refirió al tema James Rodríguez y aclaró que no acelerará su recuperación.

“Su estado se evalúa día a día siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo médico. A medida que mejore, lo integraremos al equipo en la medida de lo posible“, señaló.

Y complementó respecto a la profundidad de la plantilla para encontrar su reemplazo: “Siempre hay algún imprevisto. La ausencia de alguien tiene diferentes motivos, pero las lesiones ocurren, las enfermedades ocurren y la vida sigue su curso. Cuando un jugador falta, es una oportunidad para que los demás den un paso al frente”.