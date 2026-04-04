Exigen concesión inmediata del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Distintos sectores han denunciado deterioro en la infraestructura del Aeropuerto lo que pondría en riesgo su operación. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

El actual estado del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve a Cali, tras su paso a manos de la Aeronáutica Civil desde el 1 de septiembre de 2025, reavivó el llamado a destrabar su proceso de concesión.

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, aseguró que la situación del terminal aéreo evidencia la necesidad urgente de una solución estructural y advirtió que la intención del Gobierno Nacional de avanzar en un CONPES con inversiones públicas podría retrasar aún más su modernización.

“Lo que necesita la región y el Valle Del Cauca es que se concesione el aeropuerto. Estamos hablando de una inversión de más de 4 billones de pesos, donde se van a generar más de 30 mil empleos y aquí lo que necesitamos es la urgente acción del Gobierno nacional”, señaló.

López anunció que convocará un debate de control político en el Congreso de la República, al que serán citados el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, INVIAS, Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, entre otros, con el fin de que expliquen el estado actual del aeropuerto, el rumbo de la concesión y las decisiones adoptadas frente a su operación.