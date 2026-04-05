Los apagones dejarán sin corriente este domingo hasta el 58 % de Cuba a la vez

El Gobierno puso en marcha el plan de emergencia ante el desabastecimiento de combustible. Foto: AFP. / YAMIL LAGE

Los prolongados apagones afectarán este domingo simultáneamente hasta el 58 % de Cuba en el horario de mayor consumo de energía, el de la tarde-noche, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

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Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agudizado a partir del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU desde enero.

Los cortes del suministro que alcanzan las 15 o 20 horas diarias y han llegado hasta dos días consecutivos, han provocado una parálisis casi completa de la economía y generado un malestar social con protestas en distintos en La Habana y otros puntos de la isla.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1.278 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.000 MW. El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.722 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.752 MW.

El informe diario de la UNE refiere que la víspera se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la última madrugada.

Además indica que siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40 % del mix energético). Estas afectaciones no están ligadas al cerco petrolero (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

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En el último año y medio Cuba ha registrado siete desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), las dos últimas en el pasado marzo.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.