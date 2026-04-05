¿A qué huelen los cometas espaciales? Científicos destaparon desagradable conclusión

¿Qué es lo último que ha dicho la NASA del Cometa 3I/ATLAS? Nuevos hallazgos inquietantes. Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

A lo largo de las diferentes misiones que en la historia de la exploración espacial han llevado a los seres humanos fuera de la atmósfera terrestre, han comenzado a resolverse dudas que en el pasado se creían accesibles únicamente a través de la ciencia ficción.

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Una de estas preguntas comunes de la humanidad, pero no menos interesante, es aquella por el olor del espacio y de los cuerpos que en él se encuentran. La respuesta ha llegado por parte de algunas astronautas de la NASA que han dado a conocer al público sus experiencias olfativas de primera mano.

Sin embargo, en la actualidad, gracias a los avances en materia de exploración espacial, es posible predecir con precisión olores incluso más exóticos y ambiciosos para la imaginación, como el de los cometas.

¿A qué huele el espacio exterior?

La descripción del olor del espacio por parte de más de 10 astronautas que se han referido directamente al tema incluye referencias específicas a metal quemado, soldadura, pólvora y hasta carne asada (según el canadiense Chris Hadfield).

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Hasta el momento, la ciencia señala que dicho aroma metálico y dulce provendría no del espacio en sí, que es inodoro, sino de la reacción de diferentes partículas con el oxígeno que se encuentra dentro de la nave.

¿A qué huelen los cometas?

En la actualidad, la ciencia ha llegado a responder preguntas más ambiciosas sobre objetos con los que es imposible entrar en contacto directo; así ocurrió con los cometas gracias a la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Rosetta llegó en 2014 al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko y gracias a su espectrómetro de masas ROSINA, logró brindarle a la ciencia una enumeración muy precisa de los componentes de dicho cuerpo.

De esta manera, según reseña Huffington Post, se pueden deducir los siguientes olores, a partir de los compuestos presentes en su coma y la nube de gas y polvo que lo rodea:

Huevos podridos ; producido por el sulfuro de hidrógeno

; producido por el sulfuro de hidrógeno Orina : Generado de forma característica por el amoniaco

: Generado de forma característica por el amoniaco Almendras amargas : por el cianuro de hidrógeno

: por el cianuro de hidrógeno Alcohol: a causa del metanol

a causa del metanol Vinagre: producido por el dióxido de azufre

Además, tiene presencia de formaldehído, descrito como un olor penetrante, formando así un cóctel fétido que, más allá de cualquier referencia poética a las estrellas fugaces, muchas personas preferirían jamás conocer.