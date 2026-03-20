¿Qué es el extraño “objeto cilíndrico” que encontró la NASA en Marte? Científico pidió respuestas

El astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, reconocido por sus controversiales posiciones en torno a la vida extraterrestre, sorprendió recientemente al mundo científico con una contundente demanda a la agencia espacial estadounidense.

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Loeb, quien en los últimos meses habló de la posibilidad de que cometa Atlas 3I tuviera propulsión artificial, pidió explicaciones a la NASA, a raíz de un extraño objeto brillante y con una particular forma cilíndrica, hallado en una fotografía de la superficie de Marte.

¿Dónde fue hallado el objeto cilíndrico?

De acuerdo con el científico, el primero en notar el objeto fue el investigador aficionado Rami Bar Ilan, en unas imágenes captadas por el rover Curiosity de la NASA en 2022, en el cráter Gale, cerca del ecuador del planeta rojo.

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Por su forma, se ha sugerido que el objeto tiene forma de cono o sombrero de fiesta, como reseña el New York Post. En un artículo de la plataforma Medium, Avi Loeb llamó la atención sobre el objeto.

El científico pidió a la agencia espacial priorizar el retorno al lugar donde el elemento fue fotografiado, para así despejar todas las dudas sobre su origen, pese a que el mismo Loeb reconoce que “lo más probable es que se trate de basura espacial”.

¿Por qué Avi Loeb pide a la NASA revisar el objeto cilíndrico?

Aunque el astrofísico sugiere que la explicación de la basura espacial es la más plausible en este caso, en su artículo, Loeb sembró el debate sobre las prioridades y decisiones que debería tener la agencia en medio de la exploración.

“¿Deberíamos simplemente dar por hecho que ese misterioso cilindro es un residuo de origen humano y seguir adelante, o dar media vuelta con el rover para averiguar si su origen es otro?”, se preguntó Loeb.

Aunque actualmente el rover, del tamaño de un SUV y más de 800 kilogramos de peso, se encuentra a más de 8 kilómetros, en el monte Sharp (Aeolis Mons), Loeb afirmó al New York Post que esta tarea debería ser la “prioridad” de la NASA.

“La NASA se financia con el dinero de los contribuyentes y, si les preguntáramos, probablemente estarían de acuerdo conmigo en que comprender el origen de ese misterioso cilindro debería ser la máxima prioridad del Curiosity”, sentenció Loeb, añadiendo el gasto público en el debate.

Hasta el momento, la agencia espacial no se ha pronunciado, al tiempo que las imágenes se viralizan en internet a disposición de quien quiera interpretar el origen del extraño objeto cilíndrico.