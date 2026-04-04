Autoridades activan Operación Retorno en las vías de Norte de Santander

Norte de Santander

Desde hoy y mañana a la medianoche las autoridades viales han activado un dispositivo especial de seguridad para garantizar el retorno de viajeros en esta época de Semana Santa.

La Policía de Tránsito y Transporte en el departamento ha explicado que desde muy temprano sus unidades se encuentran sobre las vías nacionales en la ruta que comunica a Cúcuta con el interior del país y hacía la Costa Atlántica.

Así mismo hay un dispositivo de acompañamiento especial en las vías que comprometen la llegada a municipios religiosos por la alta demanda de la Semana Mayor.

Se informó sobre una alta demanda de vehículos que se han movido por el departamento alcanzando un movimiento de más de 82 mil carros.

Para este fin de semana se contempla la restricción a la movilidad de los vehículos de carga pesada para permitir mayor flujo en la movilidad en el oriente del país.

Así mismo cuatrocientos uniformados de la Policía nacional a través de la modalidad de Tránsito y Transporte estarán acompañando el Plan Retorno.