¿Qué dijo la candidata presidencial Paloma Valencia desde Armenia sobre la reciente encuesta?

Armenia

La candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia desde Armenia dijo que independiente de los resultados de las encuestas su misión es “trabajar, trabajar y trabajar”

La aspirante a la presidencia llegó al hotel Mocawa Plaza una hora y 30 minutos después de la hora programada con los periodistas y medios de comunicación de la capital del Quindío para hablar de las propuestas de su campaña, los temas de coyuntura nacional y de las necesidades del departamento.

Una de los temas fue el resultado reciente de la encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica para EL TIEMPO, donde Iván Cepeda obtiene un 37,5% de la intención del voto presidencial. Les siguen Abelardo de La Espriella con un 20,2% y Paloma Valencia con un 19,9%.

Paloma Valencia “En los temas centrales de las encuestas, yo me siento muy halagada con los colombianos de que estén creyendo en este proyecto político"

Me alegra saber que hoy en Colombia hay una opción que puede ser capaz de derrotar al heredero de Petro al senador Cepeda, que es el senador que es el papá de la paz total, que tiene a este país con 40000 muertos, con 80% más de terrorismo, con que cada 20 horas se reclute un niño de nuestro país. Esa paz total no puede ir más.

Yo le pido a los colombianos que voten en contra de la paz total, que voten por Paloma y por Oviedo y

Sobre las encuestas buenas, malas o regulares, la respuesta siempre será la misma, trabajar, trabajar y trabajar”

La candidata presidencial estará en la plaza de Bolívar de Armenia donde dará a conocer sus propuestas de cara a la presidencia de la república ante sus seguidores en la capital del Quindío.