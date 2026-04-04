CVC lanza alerta por ocupación ilegal en áreas protegidas de Jamundí

Jamundí

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) alertó sobre la ocupación ilegal de predios ubicados en áreas protegidas del municipio de Jamundí, donde se han identificado impactos ambientales significativos.

Los terrenos afectados, entre ellos La Chapa, La Novillera y Las Cañas, se encuentran en sectores como Guachinte, la parte baja de Ampudia y Río Claro, los cuales son considerados estratégicos por su importancia ecológica y productiva.

Según la entidad, el seguimiento se ha realizado mediante imágenes satelitales, registros aéreos y denuncias de comunidades y propietarios. No obstante, las condiciones de orden público han impedido el acceso a las zonas.

La autoridad ambiental advirtió que en estas áreas protegidas se están realizando talas de vegetación nativa en proceso de recuperación, quemas para asentamientos informales y alteraciones de fuentes hídricas, entre otras intervenciones que están afectando gravemente el equilibrio ambiental.

“Estos predios no sólo tienen un valor productivo, sino también un alto valor ambiental. En ellos existen bosques naturales en proceso de recuperación, suelos estratégicos y fuentes hídricas que cumplen funciones claves como la regulación del agua y el hábitat para la fauna silvestre”, detalló Hernando Vente Amú, Dirección Regional Suroccidente de la CVC.

La CVC indicó que, una vez existan las condiciones de seguridad, ingresará a las zonas para evaluar los daños y definir acciones de recuperación ambiental.