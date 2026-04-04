Exigen al INPEC reforzar seguridad en cárcel de Jamundí tras fuga del ‘Monstruo de Anapoima’

Jamundí

Las alertas se encendieron en Jamundí luego de conocerse la fuga de Alexander Díaz Alvarado, conocido como alias ‘El monstruo de Anapoima’, quien burló la seguridad de la cárcel del municipio en las últimas horas.

Ante esta situación, la personera de Jamundí, Martha Isabel Gutiérrez, hizo un llamado urgente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para fortalecer los protocolos de seguridad en el centro de reclusión y evitar que se registren nuevas fugas.

La funcionaria entregó detalles de cómo se habría dado el escape de Díaz Alvarado, quien cumplía una condena de 27 años de prisión por delitos como homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento, por hechos ocurridos en Cundinamarca.

“La fuga de este recluso de alta peligrosidad, habría ocurrido en el Bloque 1, pabellón 3, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes santo, y fue detectada durante el conteo del Viernes Santo”, detalló.

La Personera también hizo un llamado a la Policía y a la Fiscalía para avanzar con celeridad en la recaptura de este sujeto.