En una persecución policial, dos menores de 17 años quedaron heridos en San Pedro de Los Milagros

San Pedro de Los Milagros- Antioquia

La situación, que ya es materia de investigación por parte de la misma policía y otras autoridades de esa población del norte de Antioquia, ocurrió en el área urbana. Según el reporte de la misma entidad castrense, la policía tenía un puesto de control y los dos menores de 17 y 13 años que se movilizaban en una motocicleta hacían caso omiso a las indicaciones de los uniformados, por lo que se inició una persecución y, al evidenciar que no lograban interceptarlos, uno de los policías accionó fusil de dotación, impactando a los dos adolescentes en las extremidades inferiores, logrando así pararlos.

En un video grabado por la comunidad se observa cómo son reducidos en el piso e increpados por los uniformados, donde son recriminados por la acción evasiva. Al sitio llegó una ambulancia que los atendió y llevó a un centro asistencial.

La policía de Antioquia manifestó que “ya activó de manera inmediata la cápsula jurídica institucional e inició las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. La Institución reitera que se están brindando todas las garantías para el desarrollo transparente de las investigaciones, en articulación con las autoridades competentes, con el propósito de determinar responsabilidades si a ello hubiere lugar”, agregó.