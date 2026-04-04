El cantautor Nico Scrinzi lanza su canción ‘Contigo aquí’ una declaración de amor para toda la vida

El cantautor argentino Nico Scrinzi presenta “Contigo Aquí”, un nuevo sencillo que marca un punto de inflexión en su camino artístico y emocional. Más que una canción, se trata de una propuesta honesta que busca tocar el corazón, dejar un mensaje positivo en la sociedad y recordarle al público que, con amor, fe y esperanza, es posible transitar la vida de una manera más humana y consciente.

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Este lanzamiento revela una faceta profunda del artista, quien apuesta por hacer música con el alma, con la intención de sumar, conectar y transformar. “Contigo Aquí” nace como una invitación a creer, a amar sin miedo y a construir vínculos que inspiren un mejor vivir colectivo.

Sobre este nuevo tema, el artista argentino contó en Caracol Radio que: “Fue un contraste y un complemento que Lala Moré llegara a esta canción, sumamos ideas y letras y dio un gran resultado”.

La canción es una colaboración junto a la reconocida cantautora colombiana Lala Moré, encuentro que se dio de manera natural durante una reunión en la editorial Warner Chappell. Allí, Nico Scrinzi coincidió también con el productor de este proyecto, el destacado músico mexicano William Tappan, con quien comenzó a dar forma a la letra y la melodía que hoy ven la luz.

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Para el artista argentino, este proceso representó “un antes y un después” en su carrera, tanto por el nivel profesional como por la energía humana que envolvió la creación.

El video de “Contigo Aquí” narrar una historia que conecta espiritualidad, amor y propósito. El video retrata la vida de dos jóvenes que comparten una fe común y que, a partir de ella, se encuentran, se reconocen y deciden construir un camino juntos. La mudanza a un nuevo hogar simboliza el inicio de un proyecto de vida compartido: subir cajas, ordenar recuerdos y habitar el espacio se convierten en metáforas de compromiso y elección diaria.

Uno de los momentos más simbólicos ocurre cuando un mapamundi intervenido con chinches despierta un juego de complicidad. Con los ojos vendados, la pareja deja que el azar decida los destinos que algún día recorrerán juntos. Un hilo rojo une esos lugares, representando la conexión invisible pero poderosa de un futuro compartido.

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Sobre el video Nico Scrizci comentó que: “La pareja son unos amigos míos y soñaban con casarse, los agarramos en el momento antes de la propuesta de matrimonio, lo lindo del video es que todos sabíamos que iba a pasar, menos la protagonista. Ahora tenemos toda la propuesta en el video musical, fue muy especial”.

¿Quién es Nico Scrinzi?

Nico Scrinzi es un artista argentino, más específicamente de Santa Fe, que lleva cerca de 6 meses viviendo en Bogotá, esto en medio de un proceso espiritual que ha resaltado en su música y sus vivencias personales. El músico lleva varios años con su carrera musical que ahora destaca en Colombia.

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