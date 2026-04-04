Defensoría alerta por posibles centros de entrenamiento para menores reclutados en Córdoba

Montería

A través de una reciente entrevista concedida al diario La Razón.co, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó por la situación de reclutamiento forzado de menores en el país. En el caso de Córdoba, precisó que no tienen registro de casos, pero sí conocimiento de que el fenómeno se estaría presentando.

“El reclutamiento forzado y el uso de menores ha crecido en todo el país. Esto se ve no solo en cifras, ya que el subregistro es alto y a veces esconde la realidad, sino también porque están muriendo niños en bombardeos, acciones de hostilidad de la fuerza pública y combates entre grupos armados en Guaviare y otras partes del país. Es un fenómeno grave”, expresó la defensora.

Sobre Córdoba, señaló que “no hay reportes oficiales de reclutamiento en la Defensoría del Pueblo, pero sabemos que ocurre por contacto con comunidades. El botón de reclutamiento requiere verificación alta, implica que las familias estén dispuestas a brindar información detallada. Sin embargo, tenemos información de al menos dos centros de entrenamiento para menores de edad en Córdoba”.

Finalmente, advierte que frente al fenómeno en Córdoba “se ve una normalización. El Clan del Golfo tiene unos mecanismos distintos a otros grupos más violentos. Hay persuasión y beneficios para menores y familias, lo que baja la denuncia y naturaliza el comportamiento. Entonces, puede ser más grave que en otras partes donde la gente acude a instituciones”.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que en Córdoba delinquen cinco subestructuras del Clan del Golfo, con mayor presencia en el norte y sur del departamento.