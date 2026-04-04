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06 abr 2026 Actualizado 02:58

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Cali

Capturan a alias ‘Soldado’ por crimen en zona rural de Riofrío, Valle del Cauca

Según las autoridades, el detenido atacó a la víctima con arma blanca, causándole una herida en el cuello.

Según las autoridades, el agresor presentaría antecedentes asociados a trastornos mentales.

Según las autoridades, el agresor presentaría antecedentes asociados a trastornos mentales.

Según las autoridades, el agresor presentaría antecedentes asociados a trastornos mentales.

Erika

Cali

Valle del Cauca

Como Antonio de Jesús Blandón Gutiérrez, de 59 años, fue identificado el hombre que perdió la vida en un hecho violento registrado en el corregimiento de Salónica, zona rural de Riofrío, Valle del Cauca

La víctima fue atacada con un arma blanca y según la información oficial, presentaba una herida en el cuello.

Tras reportarse el hecho, las autoridades ubicaron y capturaron al presunto responsable, conocido con el alias de “Soldado”, quien, de acuerdo con información preliminar, presentaría antecedentes asociados a trastornos mentales.

“Con la ubicación de esta persona, se le encuentran varias municiones de diferentes calibres y unos elementos que posiblemente podrían vincularlo con este homicidio”, indicó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del departamento de Policía Valle.

Más información

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

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