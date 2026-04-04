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06 abr 2026 Actualizado 03:03

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Cali llora la partida del maestro Santiago Mejía, director de La Octava Dimensión

El reconocido músico falleció en una clínica de la capital del Valle; salseros como Willy García y Jimmy Saa destacan su legado.

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Erika

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En las últimas horas falleció el maestro Santiago Mejía, fundador y director de la Orquesta La Octava Dimensión, una de las agrupaciones pioneras del género en Cali con más de 50 años de trayectoria.

Fuentes confirmaron a Caracol Radio, que el músico murió en una clínica de la ciudad, donde permanecía tras haber sido sometido a una cirugía.

Una de las primeras voces en reaccionar tras conocerse la noticia, fue la del cantante Willy García, quien destacó su aporte a la cultura caleña.

“Hablar de Santiago Mejía es hablar de la Octava Dimensión y hablar de la Octava Dimensión es hablar de uno de los primeros grupos que empezó a darle identidad a la salsa caleña. La cultura sigue de luto y desde mi espacio, quiero mandarle un abrazo a sus familiares y a todos los colegas, compañeros de la orquesta”, señaló.

Por su parte, el maestro Jimmy Saa, quien hizo parte de La Octava Dimensión, recordó a Mejía como un “padre en la música”, resaltando su calidad humana, su disciplina y su compromiso con las nuevas generaciones de músicos que llegaron a Cali desde diferentes regiones en busca de oportunidades.

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“Siempre lo voy a recordar como una persona bondadosa que sirvió al arte y ayudó a que muchos de nosotros trascendiéramos y estuviéramos en la Octava Dimensión y pasáramos a otras orquestas también buenas”, afirmó.

La partida de Santiago Mejía se suma a otro duro golpe reciente para la salsa caleña; el asesinato del percusionista Junior Quiñones, quien también tuvo vínculo con esta orquesta en sus inicios.

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