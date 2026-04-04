Cuatro militares fueron llamados a juicio por el asesinato de un campesino en Bolívar
La muerte del labriego se produjo en medio de una operación contra un cabecilla del Eln en zona rural del municipio de Arenal
La Fiscalía llamó a juicio a un teniente y tres soldados profesionales por su presunta relación con el asesinato de un campesino el 9 de abril de 2017 durante una operación en el sur de Bolívar contra un cabecilla del Eln conocido como alias ‘Cusi’.
La identidades de los militares son: teniente Luis Adolfo Barrios y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García.
En el escrito de acusación y la audiencia, el ente acusador expuso evidencia que comprometería a los uniformados. Según la investigación, el teniente Barrios dio la orden a sus subalternos para que interceptaran a dos campesinos, quienes al ser requeridos salieron corriendo por lo cual los uniformados les dispararon y allí se produjo el deceso. La otra persona fue detenida.
Asimismo, el ente acusador señaló que las dos personas que fueron atacadas por el teniente Barrios y sus soldados no tendrían relación alguna con ese grupo armado ilegal, y al tiempo, el objetivo alias ‘Cusi’ fue capturado horas después en un lugar apartado de la locación donde ocurrió el homicidio.
“En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse” se lee.
Los militares tendrán que responder por el delito de homicidio en persona protegida.
“Accionaron sus armas de fuego de manera consciente y voluntaria dirigidas a la humanidad de quien creían que correspondía a alias ‘Cusi’ causándole la muerte a un ciudadano ajeno al conflicto armado” aseguró la fiscal del caso durante la audiencia de acusación.
Rafael Alberto Aristizábal
Periodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional,...