Cuatro militares fueron llamados a juicio por el asesinato de un campesino en Bolívar

La Fiscalía llamó a juicio a un teniente y tres soldados profesionales por su presunta relación con el asesinato de un campesino el 9 de abril de 2017 durante una operación en el sur de Bolívar contra un cabecilla del Eln conocido como alias ‘Cusi’.

La identidades de los militares son: teniente Luis Adolfo Barrios y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García.

En el escrito de acusación y la audiencia, el ente acusador expuso evidencia que comprometería a los uniformados. Según la investigación, el teniente Barrios dio la orden a sus subalternos para que interceptaran a dos campesinos, quienes al ser requeridos salieron corriendo por lo cual los uniformados les dispararon y allí se produjo el deceso. La otra persona fue detenida.

Asimismo, el ente acusador señaló que las dos personas que fueron atacadas por el teniente Barrios y sus soldados no tendrían relación alguna con ese grupo armado ilegal, y al tiempo, el objetivo alias ‘Cusi’ fue capturado horas después en un lugar apartado de la locación donde ocurrió el homicidio.

“En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse” se lee.

Los militares tendrán que responder por el delito de homicidio en persona protegida.

“Accionaron sus armas de fuego de manera consciente y voluntaria dirigidas a la humanidad de quien creían que correspondía a alias ‘Cusi’ causándole la muerte a un ciudadano ajeno al conflicto armado” aseguró la fiscal del caso durante la audiencia de acusación.