Cómo comprar tecnología de forma económica desde EE. UU. Guía para encontrar ofertas en 2026

Traer un computador, celular o componente de hardware desde Estados Unidos directamente es la forma más adecuada para ahorrar al momento de comprar tecnología.

Aunque la oferta local en ciudades como Bogotá o Medellín es amplia, la realidad de los precios internacionales, en comparación con los precios nacionales, indica que comprar directamente en los catálogos estadounidenses ofrece ventajas a nivel económico, que para comerciantes pueden llegar a ser las mejores opciones.

¿Qué son los casilleros virtuales y cómo funcionan?

Debido a políticas de comercio internacionales, hay productos que no cuentan con envío internacional directamente a la casa del cliente. En estos casos, el comprador puede emplear el servicio de casilleros virtuales.

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El cual es un servicio proporcionado por empresas especializadas, que permite a los consumidores recibir sus compras en línea en una dirección proporcionada por la compañía del casillero, la cual, generalmente, se encuentra en otro país o región.

Para que el proceso funcione, es necesario ingresar la dirección que asigna el casillero al momento de pagar en la tienda. Una vez que el paquete llega a esa bodega en Estados Unidos, la empresa se encarga de cruzar la frontera y entregarlo en la puerta de la casa en Colombia.

Impuestos y aduanas: Lo que la DIAN exige en 2026

Al momento de realizar este proceso, es necesario cumplir con todas las normativas que establece la ley colombiana. Para este 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene las reglas sobre importaciones:

El tope de los $200 USD: Los envíos con un valor declarado de hasta $200 dólares no pagan IVA (19%), siempre que el origen sea Estados Unidos bajo el marco del TLC. Si el producto cuesta $201 dólares , se debe pagar el impuesto sobre el valor total de la factura.

Los envíos con un valor declarado de hasta no pagan IVA (19%), siempre que el origen sea Estados Unidos bajo el marco del TLC. Si el producto cuesta , se debe pagar el impuesto sobre el valor total de la factura. Equipos con 0% de arancel: La gran mayoría de laptops, tablets y celulares no pagan arancel. Lo único que se liquida en equipos costosos es el IVA, lo que sigue dejando el precio final muy por debajo del mercado nacional.

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¿Cuáles son las mejores fechas para encontrar ofertas?

La mejor forma de encontrar ofertas en este 2026 es monitorear los precios del producto deseado durante las temporadas de descuentos anuales. Al revisar de antemano el calendario comercial de Estados Unidos, se puede planear con antelación las compras de los productos de interés:

Black Friday (27 de noviembre): En la fecha de descuentos más conocidos a nivel mundial, los precios en tecnología alcanzan sus mínimos históricos en casi todas las categorías, desde consolas de videojuegos hasta componentes de hardware especializado. Cyber Monday (30 de noviembre): El lunes siguiente al Black Friday es el momento del comercio digital. Lo recomendable es aprovechar este día para comprar periféricos, software y accesorios de computación que suelen tener rebajas adicionales para incentivar las ventas online. Independence Day (4 de julio): A mitad de año, las celebraciones por la independencia de EE. UU. traen consigo una de las temporadas de rebajas más agresivas. Es el momento ideal para renovar computadores portátiles y tablets, ya que muchas marcas aprovechan para liberar stock antes de los lanzamientos de fin de año.

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Seguridad y recomendaciones finales

La ciberseguridad al comprar en el exterior no es un tema menor. Lo más adecuado es limitar las transacciones a comercios reconocidos y plataformas con trayectoria comprobada, evitando caer en ofertas de sitios web desconocidos que aparecen en anuncios desconocidos. Efectuar los pagos a través de métodos protegidos y, sobre todo, hacerlo desde una conexión a internet privada es la primera barrera de defensa contra cualquier intento de fraude.

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