No habrá luz en sectores de Barranquilla, Santa Lucía y Campo de la Cruz este miércoles, 1 de abril

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este miércoles, 1 de abril se realizarán obras de mantenimiento que obligará la suspensión del servicio en varios sectores de Barranquilla y en los municipios de Santa Lucía y Campo de la Cruz.

Sin luz en Barranquilla:

La empresa Air-e Intervenida sigue avanzando con obras en su plan de mantenimiento. Como parte de estas acciones se ejecutarán trabajos eléctricos en un sector del barrio El Recreo, en Barranquilla, este miércoles 1 de abril.

Para el desarrollo de las obras se suspenderá el suministro de energía en la carrera 38 con la calle 68, entre las 8:20 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

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¿Dónde no habrá luz en los municipios?

Mientras tanto, en el sector de Pueblo Nuevo, en el municipio de Santa Lucía, a la altura de la calle 15 con la carrera 9, se cambiará un poste, en el horario de 8:45 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Para el caso del corregimiento de Bohórquez, en zona rural de Campo de la Cruz, se ejecutarán trabajos menores en la carrera 6 con la calle 5, entre la 1:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde.