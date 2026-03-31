Concejo de Soledad aprueba prórroga de seis meses a contrato de Triple A
La medida busca evitar interrupciones en el suministro de agua.
El Concejo de Soledad, Atlántico, aprobó la prórroga por seis meses del contrato con la empresa Triple A, que continuará prestando los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio, que cuenta con una población estimada de más de 700 mil habitantes.
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La medida busca evitar interrupciones en el suministro de agua y asegurar la operatividad y saneamiento de los servicios para todos los residentes del municipio.
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La decisión se tomó durante una sesión ordinaria del Concejo, donde el orden del día especificaba: “Se autoriza a la alcaldesa municipal de Soledad para prorrogar por seis meses el contrato de concesión vigente celebrado con la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. – Triple A-”.
Esta es la duodécima prórroga que se otorga a la empresa Triple A, consolidando su continuidad en la prestación de estos servicios esenciales en Soledad.