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31 mar 2026 Actualizado 13:25

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Barranquilla

Concejo de Soledad aprueba prórroga de seis meses a contrato de Triple A

La medida busca evitar interrupciones en el suministro de agua.

Triple A. Foto: Cortesía(Cortesía Triple A)

Triple A. Foto: Cortesía(Cortesía Triple A)

Triple A. Foto: Cortesía(Cortesía Triple A)

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Barranquilla

El Concejo de Soledad, Atlántico, aprobó la prórroga por seis meses del contrato con la empresa Triple A, que continuará prestando los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio, que cuenta con una población estimada de más de 700 mil habitantes.

La medida busca evitar interrupciones en el suministro de agua y asegurar la operatividad y saneamiento de los servicios para todos los residentes del municipio.

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La decisión se tomó durante una sesión ordinaria del Concejo, donde el orden del día especificaba: “Se autoriza a la alcaldesa municipal de Soledad para prorrogar por seis meses el contrato de concesión vigente celebrado con la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. – Triple A-”.

Esta es la duodécima prórroga que se otorga a la empresa Triple A, consolidando su continuidad en la prestación de estos servicios esenciales en Soledad.

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