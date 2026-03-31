Medellín registra más de 80 especies de fauna silvestre gracias al monitoreo con cámaras trampa

Medellín

En medio del fortalecimiento de las estrategias de conservación ambiental por parte de la alcaldía de Medellín, el monitoreo de fauna silvestre con cámaras trampa se ha convertido en una herramienta clave para conocer, proteger y gestionar la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de la ciudad.

El fototrampeo es un mecanismo de vigilancia basado en cámaras con sensores de movimiento y temperatura, que permite capturar imágenes y videos de las especies en su hábitat natural sin intervenir en su comportamiento, siendo especialmente útiles para el seguimiento de animales con hábitos nocturnos, crípticos o de difícil observación.

Entre 2024 y 2025, se registraron alrededor de 600 especies animales, de las cuales más de 80 han sido detectadas por medio de cámaras trampa. Procesos como estos aportan información fundamental para comprender la distribución de la fauna y la conectividad entre los diversos ecosistemas presentes en la capital antioqueña y sus alrededores.

Más información Altas temperaturas generan una muerte masiva de peces en ciénaga de Murindó

“Es fundamental el conocimiento que, hasta ahora, hemos acumulado a partir de técnicas de observación, ciencia ciudadana, fototrampeo, identificando la vida silvestre que habita en nuestras áreas protegidas”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Esta información es una herramienta clave para la toma de decisiones que permitan orientar la conservación, la restauración ecológica y el fortalecimiento de la conectividad de los hábitats y protección de las especies presentes en los entornos biodiversos que componen la ciudad.

Estas acciones forman parte de las estrategias distritales que contribuyen a la protección y la restauración de las áreas naturales de la ciudad, para garantizar la conservación de la fauna silvestre y el bienestar de la ciudadanía, a través de ecosistemas sanos que regulan el clima, protegen el agua y sostienen la vida.