Aida Quilcué defendió desde Popayán su capacidad para afrontar una eventual vicepresidencia

Popayán - Cauca

Desde Popayán, la senadora nasa, Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, defendió su capacidad para asumir una eventual Vicepresidencia de la República ante los cuestionamientos sobre su preparación académica en el actual debate electoral.

La lideresa indígena aseguró que su experiencia legislativa en la Comisión Primera del Senado y su formación en la lucha social de los pueblos del suroccidente colombiano son garantías suficientes para liderar la gobernabilidad del país.

“Mi formación ha sido al lado de nuestros pueblos y no ha sido menor a esos desafíos, porque no es ahora, desde el Congreso y hemos dados los debates a la altura que requiere el país”, aseveró.

La lideresa afirmó que su gestión se basará en una convergencia entre la sabiduría ancestral, los aprendizajes de los pueblos y el conocimiento técnico de expertos y economistas, que son personas valiosas que están alrededor de todos los gobiernos.

“Personas valiosas, académicas e idóneas que nos acompañarán en este proceso de conducción y gobernabilidad de el país”, sostuvo.

Frente al debate, afirmó: “ahí estaremos con los grandes economistas. Parte de ellos no conocen la realidad de la economía de lo que vive nuestro campesinado, indígenas y afrodescendientes, incluso las periferias o el centro de las ciudades. Vamos a discutir entre la realidad y lo que opinan algunos desde su conocimiento que será valioso”.

Quilcué, además, defendió la educación pública gratuita y afirmó que su eventual presencia en la vicepresidencia buscará abrir espacios para los sectores históricamente excluidos.

El pronunciamiento lo realizo la senadora en un espacio realizado en Popayán en el marco de la Minga Indígena en apoyo a su campaña por parte del CRIC y otras organizaciones.