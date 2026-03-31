Tunja activa plan de riesgo ante temporada de lluvias y alerta por zonas críticas

La administración de Tunja presentó ante el Concejo Municipal un balance detallado sobre la preparación de la ciudad frente a la primera temporada de lluvias del año, en un contexto que combina variables climáticas, aumento de población flotante por Semana Santa y condiciones estructurales de riesgo acumuladas en distintos sectores urbanos y rurales. El coordinador de Gestión del Riesgo, Omar Fajardo, explicó que el comportamiento climático esperado para abril «...históricamente el mes con mayores niveles de precipitación...» incrementa la exposición de la ciudad a múltiples escenarios de emergencia, no solo asociados a inundaciones, sino también a deslizamientos, colapsos estructurales y accidentes viales.

Durante su intevención, el funcionario subrayó que el análisis institucional no se limita a la reacción ante emergencias, sino que se articula en tres líneas estratégicas: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. «...Sabemos que hacia el mes de abril presentamos los mayores picos de precipitación en la ciudad, lo cual coincide con la Semana Santa, una época en la que aumenta la concentración de población, lo que incrementa los elementos expuestos y la posibilidad de afectaciones...», afirmó Fajardo, quien además insistió en que la ciudadanía debe asumir un rol activo en la prevención.

El diagnóstico presentado identifica al menos siete puntos críticos, concentrados en zonas como Las Quintas, Santa Inés, el barrio La María y corredores viales estratégicos como la avenida Oriental y la avenida Universitaria, donde se han registrado históricamente fenómenos de acumulación de agua, caída de rocas y deslizamientos focalizados. Estas condiciones, sumadas a fallas en drenaje y características geográficas del territorio, configuran un escenario de riesgo que, según las autoridades, requiere monitoreo constante y respuesta interinstitucional.

Como parte de la estrategia, la Alcaldía anunció la implementación de un plan piloto de mapas comunitarios de riesgo en sectores como El Dorado y Fuente Higueras, en articulación con la comunidad y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. «...Queremos que la comunidad identifique sus propios puntos críticos y actúe como una red de alerta temprana que nos permita reaccionar de manera oportuna...», explicó el funcionario, en un intento por trasladar parte de la gestión del riesgo al tejido social.