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31 mar 2026 Actualizado 03:12

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Semana Santa en Armenia: recorrer en Jeep Willys los templos católicos y el museo religioso

Hasta el miércoles santo y de forma gratuita se podrá disfrutar de tour, historia, religiosidad, cultura y tradición

Erika Falla, directora Corpocultura, Armenia

Erika Falla, directora Corpocultura, Armenia

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Armenia

En Armenia, una de las actividades que es tradición en esa ciudad es recorrer los templos católicos y museos religiosos en los tradicionales Jeep Willys, una estrategia turística en la Semana Santa.

Caracol Radio Armenia habló con Erika Falla, la directora de la Corporación de Cultural y Turismo, Corpocultura, que entregó detalles de cómo funcionan los recorridos por la capital del Quindío

Jeep Willys en Semana Santa

“Vamos a estar lunes, martes y miércoles a las 2 y a las 4 de la tarde en dos recorridos diarios que se van a hacer, recorridos culturales con nuestros yiperos, en cinco de los templos más emblemáticos de la ciudad de Armenia", dijo.

“Vamos a estar en la Catedral Inmaculada Concepción, en el Sagrado Corazón de Jesús, en la parroquia San José, en la iglesia El Carmen, en la parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa que queda en el parque Uribe y finalizando en el museo diocesano de la ciudad de Armenia", agregó.

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Asimismo, manifestó que la idea que tienen es que desde la mañana las personas que participen en el evento hagan su inscripción.

¿Por qué se hace la inscripción previa?

“Porque hay que garantizar unas pólizas a ellos para poder hacer ese recorrido. Entonces, ese recorrido parte a partir de las 2 de la tarde y vamos a estar en este recorrido de los cinco templos de la ciudad y finaliza en ese museo diocesano, además, que tiene tanto valor religioso para para nuestra ciudad. Lunes, martes y miércoles, dos recorridos. Uno sale a las 2:00 de la tarde y el otro a las 4:00 de la tarde totalmente gratis", manifestó.

Foto: Cortesía Corpocultura

Foto: Cortesía Corpocultura

Foto: Cortesía Corpocultura

Foto: Cortesía Corpocultura

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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