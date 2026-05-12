CTI adelanta allanamiento en oficinas del INPEC

Las autoridades investigan las causas de la muerte de la mujer. (Imagen referencial). Foto: cortesía.

La Fiscalía General de la Nación adelantó una diligencia de allanamiento en varias oficinas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En la mañana de este martes llegaron a las instalaciones del Inpec 24 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre ellos 10 investigadores, cuatro fotógrafos y seis tácticos, con el fin de realizar diligencias de allanamiento en las oficinas de Asuntos Penitenciarios, Sistema de Recursos y Concepto de la Oficina Jurídica.

La diligencia fue ordenada por la Fiscalía 35 Especializada Anticorrupción.

Según se conoció, funcionarios del Inpec colaboraron en la recolección de los elementos que requería el ente acusador.