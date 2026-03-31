Presidencia confirmó que no tiene información sobre carta para pedir por niños escondidos en selva

Sigue creciendo la incertidumbre y la zozobra en varias regiones del país, como consecuencia del fortalecimiento de los grupos armados y el recrudecimiento de la violencia.

El más reciente caso denunciado fue el secuestro de una pareja de esposos en el Caquetá por parte de las disidencias de alias “Calarcá”, quienes finalmente fueron liberados antes de ser asesinados como había sido el plan inicialmente.

Sin embargo, en medio de la zozobra dejaron a sus hijos en la selva del Guaviare, para evitar que fueran reclutados por este grupo armado ilegal.

Se trataría de 5 menores, cuyas edades oscilan entre los 3 y los 18 años, y que es permanecen en esta selva con ubicación desconocida.

Gobernador del Caquetá envió carta al presidente

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruíz aseguró en una entrevista con la revista Semana, que le había enviado una carta al presidente Gustavo Petro para que ayudara con el rescate de estos menores que ya completaban varios días internados en la selva.

Sin embargo, desde Presidencia confirmaron que no tenían conocimiento de esta carta. No obstante, dejaron claro que cuando tengan información emitirán la correspondiente respuesta.