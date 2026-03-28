Con tecnología aérea refuerzan la seguridad en Caquetá

Neiva

La herramienta fue entregada al Departamento de Policía y representa una inversión cercana a los 2.885 millones de pesos. Con esta dotación, las autoridades buscan mejorar la capacidad de control y prevención del delito en diferentes putos del departamento caqueteño.

El sistema está compuesto por una unidad móvil equipada, un dron de última generación y un centro de monitoreo que opera en tiempo real. Esta tecnología permitirá realizar patrullajes aéreos, identificar personas y vehículos, así como vigilar sectores de difícil acceso.

Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, afirmo que “la importancia de integrar herramientas tecnológicas al trabajo institucional, señalando que la seguridad es clave para el desarrollo regional. Asimismo, se resaltó que los indicadores delictivos han mostrado una tendencia a la baja, lo que refleja el impacto de las estrategias implementadas en el departamento”.

Por su parte, la Policía señaló que este tipo de equipos tiene vuelos lineales que supera los 40 kilómetros y que representa un avance significativo en materia operativa. Con la entrada en funcionamiento del sistema, se espera reducir delitos de alto impacto, optimizar los tiempos de respuesta y brindar una atención más efectiva a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza y la convivencia en Caquetá