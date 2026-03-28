Miguel Uribe Londoño acudirá a CIDH tras alerta de la Fiscalía por la seguridad de fiscales del caso

El candidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, anunció que acudirá nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras las advertencias que lanzó la Fiscalía por la seguridad de los fiscales e investigadores que manejan el caso de magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

Recordemos que hace unos días, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo anunció que había recibido amenazas muy preocupantes y aparentemente contra los fiscales que se encuentran manejando el caso. “Los fiscales han sido amenazados, este equipo ha venido avanzando de una forma muy buena, no solo en lo que tiene que verán el caso de Miguel Uribe, sino que ha encontrado que esa cédula que ejecutó materialmente el homicidio, estaría vinculada en otra serie de homicidios que se han venido descubriendo”, dijo la fiscal Camargo.

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¿Qué pedirá Uribe Londoño en la CIDH?

Tras este anuncio, Uribe Londoño aseguró que volverá a la CIDH para que, además de continuar indagando sobre el caso de magnicidio de Uribe Turbay, se indague sobre las amenazas que estarían recibiendo los fiscales e investigadores que en este momento están a cargo del caso de su hijo. Además, anunció que pedirá que se busquen medidas de protección urgentes para los investigadores para asegurar también el desarrollo de la investigación.

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En otro apartado, el candidato presidencial agradeció a la Fiscalía por su trabajo y también le pidió que protegiera a sus funcionarios y a sus familias. “Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones”, indicó.