Uribe Londoño acusa a Petro de instigar el crimen de su hijo a través de la Segunda Marquetalia

El candidato presidencial, Miguel Uribe Londoño acusó al presidente Gustavo Petro de instigar a la Segunda Marquetalia, a la que señaló como responsable del asesinato de su hijo, el senador y candidato presidencial Miguel Uribe.

En un video publicado en redes sociales, el aspirante aseguró que el Gobierno ha sido “tolerante con las disidencias de las Farc y el narcotráfico”, y afirmó que desde el poder se habría generado un ambiente que facilitó el crimen.

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“Presidente Petro, usted hostigó a Miguel con su violencia verbal, poniéndolo como carne de cañón para que lo asesinaran. Su gobierno no le dio protección”, expresó Londoño.

Además, sostuvo que “los criminales beneficiados con su paz total utilizaron a la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel”, y enfatizó que aún falta esclarecer quiénes estuvieron detrás de la autoría intelectual.

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“Los autores intelectuales hay que seguirlos buscando dentro del poder en Colombia. No podemos seguir aceptando esta violencia”, agregó.

Finalmente, el candidato afirmó que continuará en la búsqueda de justicia: “Yo me encargaré de llevar las banderas de Miguel hasta el último día de mi vida”.

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