Paipa será sede del primer curso de manejo integral del insomnio en Boyacá

Especialistas advierten sobre el aumento de trastornos del sueño y la necesidad de actualización médica

Paipa

En medio del creciente interés por la salud mental y los trastornos del sueño en Colombia, Boyacá será escenario de un importante evento académico enfocado en el insomnio, una condición que afecta a un amplio porcentaje de la población y que, en muchos casos, está asociada a enfermedades como la ansiedad, la depresión y problemas cardiovasculares.

En diálogo con Caracol Radio, la psiquiatra Johanna Díaz confirmó la realización del primer curso de Manejo Integral del Insomnio en la Práctica Clínica que se desarrollará en el departamento, específicamente en el municipio de Paipa, el próximo 18 de abril de 2026.

“Vamos a realizar este primer curso en la ciudad de Paipa. Es muy importante porque buscamos actualizar a médicos y profesionales de la salud en el diagnóstico y manejo integral del insomnio”, señaló la especialista, destacando que este espacio académico no tiene precedentes en Boyacá.

El evento, organizado por la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño (ACMES), se llevará a cabo en el Hotel Sochagota desde las 8:00 de la mañana y contará con la participación de psiquiatras, neurólogos y somnólogos provenientes de diferentes regiones del país.

Según explicó Díaz, durante la jornada se abordarán temas clave como la fisiología del sueño, la evaluación clínica del insomnio, su diagnóstico y las diferentes estrategias de tratamiento. “La idea es traer temas actualizados y con evidencia científica para todos los asistentes”, afirmó.

Asimismo, resaltó que este tipo de espacios no solo están dirigidos a profesionales de la salud, sino que también generan impacto en la comunidad. “Existen estrategias que se pueden aplicar en casa y permiten identificar signos de alarma para acudir a consulta médica”, agregó.

Agenda académica

8:50 a.m. – 9:00 a.m. : Bienvenida – Dra. Leslie Vargas, presidenta ACMES

: Bienvenida – Dra. Leslie Vargas, presidenta ACMES 9:00 a.m. – 9:30 a.m. : Fisiología del sueño – Dra. Ángela Irragori (psiquiatra, neuróloga)

: Fisiología del sueño – Dra. Ángela Irragori (psiquiatra, neuróloga) 9:30 a.m. – 10:00 a.m. : Definición y clasificación del insomnio – Dra. María Camila Saldaña (psiquiatra)

: Definición y clasificación del insomnio – Dra. María Camila Saldaña (psiquiatra) 10:00 a.m. – 10:30 a.m. : Evaluación clínica del insomnio – Dr. Mauricio Rivera (psiquiatra, somnólogo)

: Evaluación clínica del insomnio – Dr. Mauricio Rivera (psiquiatra, somnólogo) 10:30 a.m. – 11:00 a.m. : Coffee break

: Coffee break 11:00 a.m. – 11:30 a.m. : Herramientas diagnósticas en atención primaria – Dr. Franklin Escobar (psiquiatra, somnólogo)

: Herramientas diagnósticas en atención primaria – Dr. Franklin Escobar (psiquiatra, somnólogo) 11:30 a.m. – 12:00 m. : Insomnio y comorbilidades médicas y psiquiátricas – Dra. Johanna Díaz Mateus (psiquiatra)

: Insomnio y comorbilidades médicas y psiquiátricas – Dra. Johanna Díaz Mateus (psiquiatra) 12:00 m. – 12:30 p.m. : Evaluación clínica, diagnóstico y tratamiento del COMISA – Dra. Leslie Vargas (neumóloga)

: Evaluación clínica, diagnóstico y tratamiento del COMISA – Dra. Leslie Vargas (neumóloga) 12:30 p.m. – 2:00 p.m. : Receso

: Receso 2:00 p.m. – 2:30 p.m. : Insomnio, obesidad y otros trastornos del sueño – Dr. Juan Carlos Alba (psiquiatra)

: Insomnio, obesidad y otros trastornos del sueño – Dr. Juan Carlos Alba (psiquiatra) 2:30 p.m. – 3:00 p.m.: Tratamiento no farmacológico – Dr. César Giraldo (psiquiatra, somnólogo)

Las inscripciones estarán abiertas hasta el mismo 18 de abril a través de la página de ACMES, con tarifas diferenciales para estudiantes, profesionales asociados y público en general.