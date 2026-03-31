Ejército rescató a cinco niños que habían sido reportados desaparecidos en la selva del Caquetá

Capturan a integrante del Clan del Golfo tras enfrentamiento con el Ejército en el norte del Valle - Imagen de referencia

El Ejército Nacional rescató a cinco niños que estaban reportados como desaparecidos y se encontraban perdidos en la selva del Caquetá, y junto a ellos una joven de 18 años.

El rescate se produjo en una operación que inició el día lunes 30 de marzo en la tarde y finalizó en las primeras horas del martes 31, ahora se debe seguir el conducto para revisar su estado médico y luego poder realizar el reencuéntro con sus familiares.

En la mañana del lunes, el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, informó en los micrófonos de Caracol Radio que una pareja en el bajo Caguán había sido secuestrada hace aproximadamente de 10 a 11 días y logró escaparse del cautiverio.

No obstante, al parecer en medio de esto escondieron a los cinco niños en la selva y fue ahí cuando se perdieron. Versiones que deben ser confirmadas.

Frente a esto, se pronunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmando que los menores estuvieron perdidos durante tres días.

“Durante unos tres días, los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal. Nuestras tropas, con apoyo aéreo y capacidades médicas en terreno, les brindaron atención inmediata”.