Museo de arte religioso, atractivo para propios y visitantes durante la Semana Santa en Armenia

Armenia

El museo está ubicado en el primer piso del edificio episcopal en la calle 23 # 12-26 en el centro de Armenia a dos cuadras de la plaza de Bolívar donde resguarda piezas litúrgicas de alto valor histórico y artístico.

El coordinador del museo, José Luis Botero manifestó que como ocurrió el año anterior establecieron un acuerdo con la Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura con el objetivo de disponer de Jeep Willys para recorrer iglesias católicas y luego finalizar en el museo por lo que esto será hasta el miércoles 1 de abril.

Asimismo, destacó que los días jueves, viernes y sábado no estarán los Jeep, pero contarán con el servicio en el museo desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche.

“Miércoles con un horario de 8 de la mañana hasta 7 de la noche y jueves, viernes, sábado desde las 8 de la mañana hasta a las 9 de la noche. Para el público en general, contando con la visita de los turistas y la gente que sale a visitar las parroquias", mencionó.

Añadió: “Al ingresar al museo los visitantes dicen que “Se respira otro ambiente.” Salen Satisfechos en el sentido de conocer la historia, porque nadie de pronto sabía que existía un museo acá en Armenia de esta tipo y segundo por la información que se le suministra, con la historia, con la época, de quiénes fueron".

Reconoció que el trabajo con Corpocultura fue muy importante el año anterior puesto que cerca de 180 personas llegaron a conocer el museo lo que refleja un ingreso del 94% a lo que se venia manejando anteriormente.

Recordó que la ciudadanía puede encontrar en el museo elementos religiosos como los ornamentos, orfebrería, instrumentos musicales y la historia a través de cuadros de las mujeres de la Biblia.

Extendió la invitación a la comunidad a visitar el museo y que, aunque la entrada es gratuita disponen de un buzón para las donaciones que permita conservar este importante lugar.

Añadió que en el museo está clasificado por colores como el salón rojo, el salón blanco, el salón negro y el salón verde y los ornamentos como tal tienen esos colores.