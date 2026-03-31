Siguen los operativos para proteger el espacio público en zonas de alta afluencia religiosa

Medellín

Medellín tendrá un control operativo del espacio público durante la Semana Santa, enfocado en entornos religiosos y zonas de alta concentración de ciudadanos. La estrategia es implementada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, mediante la Subsecretaría de Espacio Público, y tiene como propósito asegurar la movilidad, el orden y la seguridad en más de 200 iglesias y sus zonas aledañas, donde se registra una elevada presencia de comercio informal.

Durante Semana Santa las autoridades pudieron verificar el incremento de la ocupación indebida del espacio público, especialmente en andenes, parques y zonas aledañas a templos, donde se concentran ventas de alimentos, bebidas y otros productos.

“En esta temporada puede aumentar la ocupación indebida del espacio público, teniendo en cuenta que hay más de 32.000 vendedores informales. Para evitar el desorden y algunos riesgos, activamos monitoreo permanente, control operativo y acompañamiento garantizando que la actividad comercial se desarrolle bajo condiciones de legalidad, movilidad y convivencia”, expuso el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez.

Según el análisis realizado por el Observatorio de Espacio Público, la comuna 10 (La Candelaria) es la que registra la mayor concentración de vendedores informales, seguida por zonas como San Javier y Aranjuez. Asimismo, el 56,54 % de estas personas se dedica a la venta de alimentos, lo que aumenta los riesgos sanitarios y la ocupación inadecuada del espacio público, especialmente en épocas de alta demanda.

Es importante expecificar que, estos operativos se realizarán durante toda la Semana Santa.