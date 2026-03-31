Comunidades lograron acuerdos y se habilita la movilidad en la vía Panamericana entre Cauca y Valle. Crédito: Consorcio Nuevo Cauca

Caldono, Cauca. Tras 72 horas de bloqueos intermitentes, comunidades de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caldono en el norte del Cauca alcanzaron acuerdos con la empresa de energía y delegados del Gobierno nacional, lo que permitió habilitar el paso en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Los compromisos se lograron en una mesa de diálogo instalada en el sector El Pital, municipio de Caldono, con participación de la Compañía Energética de Occidente, voceros comunitarios, el Gobierno nacional, autoridades departamentales y la Defensoría del Pueblo.

En el encuentro se abordaron fallas en la prestación del servicio de energía y necesidades prioritarias del territorio.

Según lo acordado, la empresa avanzará en acciones para mejorar el servicio eléctrico en el norte del Cauca, atenderá las fallas cuando existan condiciones de seguridad y realizará seguimiento a los compromisos en territorio.

Entre los principales compromisos están las mejoras en el servicio de energía, con brigadas técnicas, mantenimiento, obras de infraestructura, ampliación de cobertura y revisión de facturación, además de la creación de una mesa de seguimiento cada 30 días.

También se incluyeron acuerdos en vías, acueductos y acompañamiento institucional.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó la apertura total de la vía y destacó el papel del diálogo para resolver la situación. “Una vez más, el diálogo sigue siendo la mejor herramienta para poder resolver los conflictos con las diferentes comunidades, pero sin vías de hecho”, señaló la funcionaria.

Agregó que “como gobierno departamental, hemos entregado todas las garantías necesarias para que las comunidades puedan tener este tipo de diálogos con las diferentes instituciones”, y agradeció la mediación de la Defensoría del Pueblo y la participación de las entidades involucradas.

Tras el levantamiento de los bloqueos, de manera gradual se restablece la movilidad por este corredor estratégico del suroccidente del país, donde se espera el paso de más de 10 mil vehículos en los próximos días, especialmente hacia Popayán, uno de los principales destinos durante la Semana Santa.