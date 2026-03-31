Gobierno le pidió a Daniel Briceño retractarse por decir que “la Paz Total asesinó a Miguel Uribe”

El recién elegido representante a la Cámara, Daniel Briceño, aseguró que integrantes de la delegación del Gobierno Nacional le pidieron retractarse por los mensajes publicados en su cuenta de X relacionados con la política de la ‘Paz Total’.

Según explicó, la solicitud está vinculada a un trino en el que afirmó que “la ‘Paz Total’ asesinó a Miguel Uribe” y donde cuestionó la designación de alias ‘El Zarco Aldinever’ como gestor de paz en el inicio de las negociaciones con la Segunda Marquetalia.

El documento, firmado por delegados del Gobierno, solicita “respetuosamente la retractación de la publicación”, señalando que las afirmaciones del exconcejal hacen referencia a hechos relacionados con los diálogos de paz y sus actores.

En respuesta, Briceño rechazó la solicitud y anunció que continuará difundiendo su postura en todo el país. “A los voceros de la fracasada ‘Paz Total’ que le entregaron el país a Calarcá les notifico que estaré por todo el país contándole a la gente cómo ese proceso de paz fortaleció a los grupos armados criminales, que fueron quienes mataron a Miguel Uribe”, escribió.

“Llevaremos por todo el país ese mensaje. No pueden callarnos, ni ocultarlo”, concluyó.

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