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31 mar 2026 Actualizado 16:35

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“Es otro nivel de violencia”: médico colombiano que ayuda a heridos de la guerra en Ucrania

El médico Eduardo Arias participa en una misión de Estados Unidos para ayudar a soldados durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

“Es otro nivel de violencia”: médico colombiano que ayuda a heridos de la guerra en Ucrania

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David Otero

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