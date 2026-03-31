“Es otro nivel de violencia”: médico colombiano que ayuda a heridos de la guerra en Ucrania
El médico Eduardo Arias participa en una misión de Estados Unidos para ayudar a soldados durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
“Es otro nivel de violencia”: médico colombiano que ayuda a heridos de la guerra en Ucrania
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