Ejército despliega más de 4.000 hombres en Boyacá para garantizar seguridad en vías durante Semana S

Ejército invita a viajeros a acatar normas de tránsito y reportar cualquier situación a la línea 147.

Boyacá

En el marco del lanzamiento de la campaña institucional Viaje Seguro, el comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional, el coronel Holman Gerardo Vargas, anunció un amplio despliegue de tropas en el departamento de Boyacá con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la temporada de Semana Santa.

El oficial señaló que “tenemos cerca de cuatro mil hombres desplegados en todo el territorio, de los cuales aproximadamente 400 están destinados exclusivamente a la seguridad en los ejes viales, distribuidos en trece pelotones, para que turistas y ciudadanos puedan movilizarse con tranquilidad”. Asimismo, destacó que la presencia militar se mantendrá en puntos estratégicos del departamento, reforzando el acompañamiento en las principales carreteras.

El coronel Vargas también hizo un llamado a los viajeros a respetar las normas de tránsito y atender las recomendaciones de las autoridades. “Es fundamental viajar con precaución, acatar las señales y estar atentos a cualquier novedad en las vías para evitar incidentes”, indicó.

De igual manera, aseguró que el Ejército participará activamente en las actividades religiosas y culturales programadas en municipios como Tunja, Chiquinquirá y otras localidades, brindando apoyo en seguridad durante las celebraciones.

El coronel recordó que el Gaula Militar mantiene habilitada la línea 147, disponible las 24 horas del día, para atender denuncias relacionadas con extorsión u otras situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la comunidad.