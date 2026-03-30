Puerto Mocho tendrá horario especial en Semana Santa

Durante la Semana Santa, la playa de Puerto Mocho contará con un horario especial para recibir a visitantes locales y turistas. De lunes a miércoles, el acceso estará habilitado de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

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Entre jueves y domingo, el horario se ampliará desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, con el fin de facilitar una mayor afluencia de personas durante los días de mayor movilidad.

Un destino para el descanso y la tradición

Puerto Mocho se consolida como uno de los principales destinos turísticos de Barranquilla durante esta temporada. El sonido del mar, el sol, la gastronomía frente al mar y las actividades náuticas hacen de este lugar un espacio ideal para el descanso.

Familias y visitantes podrán disfrutar de jornadas llenas de tranquilidad y tradición, en un entorno pensado para el esparcimiento y la conexión con la naturaleza.

Llamado a la responsabilidad

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para disfrutar de este espacio público con responsabilidad, respetando las normas y cuidando el entorno.

El objetivo es garantizar una experiencia segura para todos los asistentes durante esta Semana Santa, promoviendo la convivencia y el buen uso de la playa.