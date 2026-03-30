Hoteleros proyectan ocupación de hasta el 55% en Atlántico durante Semana Santa

El gremio hotelero del Atlántico, liderado por Cotelco, proyecta una ocupación entre el 50% y el 55% durante la Semana Santa, niveles que consideran normales para esta época del año. Aunque no se trata de cifras récord, reflejan una dinámica estable dentro del comportamiento histórico del sector.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Reservas de última hora marcan la tendencia

Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, explicó que actualmente los viajeros están optando por hacer sus reservas a último momento, lo que genera cierta incertidumbre frente a los resultados finales de la temporada.

“De cara a Semana Santa siempre hay expectativa, pero lo que estamos observando es una tendencia marcada a realizar reservas de última hora. Aun así, proyectamos una ocupación entre el 50 % y el 55 %, que corresponde a niveles normales para esta temporada. Hay optimismo, porque las inversiones y nuevos espacios en la ciudad están despertando mayor interés: la ‘Luna del Río’, el Gran Malecón y la Ciénaga de Mallorquín siguen motivando a más personas a visitarnos y conocer Barranquilla”, explicó Muvdi.

Barranquilla gana atractivo turístico

Desde el gremio destacan que la ciudad continúa posicionándose como un destino llamativo para visitantes, impulsada por espacios como el Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín y otros puntos de interés que fortalecen su oferta turística.

Retos y crecimiento del sector

Aunque el auge de la vivienda turística representa un desafío para la hotelería tradicional, Cotelco resalta que Barranquilla “está de moda”. En ese sentido, confían en que la llegada de turistas permita no solo alcanzar, sino incluso superar las proyecciones, manteniendo una tendencia positiva frente a años anteriores, cuando la ocupación apenas alcanzaba entre el 30% y el 35%.